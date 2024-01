FLH Media Digital: Wie Leon und Frough Hamid die Marketing-Branche durch Social Media und ihren FachkräfteFinder verändern

Ismaning (ots) -Eine durchgängige Onlinepräsenz und effektives Marketing werden von zahlreichen Unternehmen trotz ihrer entscheidenden Bedeutung nicht hinreichend genutzt - doch so laufen sie Gefahr, gänzlich aus dem Blickfeld zu verschwinden. Leon und Frough Hamid von FLH Media Digital erkennen dieses Problem und bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen umfassende Unterstützung, um online präsent zu sein und ihre Sichtbarkeit zu festigen. Wie sich dies auf die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte auswirken kann und weshalb die sozialen Medien für die Fachkräftegewinnung heute unverzichtbar sind, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel stellt eine erhebliche Herausforderung für viele Unternehmen dar. Um sich in diesem Umfeld zu differenzieren, setzen immer mehr Firmen auf eine gezielte Onlinepräsenz zur Mitarbeitergewinnung. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sehen sich jedoch mit zeitlichen und fachlichen Hürden konfrontiert, die es erschweren, neben dem Tagesgeschäft auch effektive Marketingstrategien zu entwickeln. So geraten sie immer mehr in Rückstand, während die Digitalisierung stetig voranschreitet und Wettbewerber die Vorteile einer starken Onlinepräsenz in den sozialen Netzwerken nutzen. Dies führt dazu, dass diese Unternehmen online nahezu unsichtbar bleiben und potenzielle Bewerber sowie Kunden an die Konkurrenz verlieren. "Unternehmen, die jetzt nicht aktiv werden, laufen Gefahr schon bald vom Markt zu verschwinden", warnt Leon Hamid, Geschäftsführer von FLH Media Digital."Was es braucht, sind moderne und pragmatische Lösungen", ergänzt sein Bruder und Geschäftspartner Frough Hamid. Genau diese bieten die beiden Experten mit FLH Media Digital. Dabei verfolgt das 50-köpfige Team eine klare Mission: Sie setzen sich für professionelles Marketing ein, das für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern erschwinglich und zugänglich ist. Durch ihre Erfahrung und Expertise gewährleisten sie, dass inhabergeführte Betriebe, selbst mit begrenzten Marketingbudgets, ihre Sichtbarkeit bei potenziellen Kunden und Bewerbern weiter ausbauen und langfristig halten. Im Fokus stehen dabei vor allem Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Handwerk und teilweise auch aus der Beratung. Mit Ursprüngen im Handwerk verstehen die Brüder den Druck, dem der Mittelstand in Bezug auf diese Herausforderungen ausgesetzt ist. Durch ihre über zwei Jahrzehnte an Erfahrung konnten sie bereits tausenden Kunden zu erhöhter Sichtbarkeit verhelfen, die ihnen nachweislich mehr Mitarbeiter und Kunden eingebracht hat.FLH Media Digital: Intelligente Prozesse und Synergien für effektives Marketing"Wir von FLH Media Digital sehen uns als eine Marketing-Gemeinschaft für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem umfangreichen deutschlandweiten Kundenstamm. Dies ermöglicht uns, Synergien effektiv zu nutzen: Was zum Beispiel für einen Friseur in Hamburg funktioniert, kann genauso gut für einen Friseur in München funktionieren", erklärt Frough Hamid. Die Experten von FLH Media Digital setzen auf ein bundesweit einzigartiges Konzept, das auf Systemmarketing und Social Media Services basiert. Schließlich nutzen in Deutschland etwa 38 Millionen Menschen soziale Netzwerke - das macht sie zum perfekten Ort, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Der entscheidende Vorteil: Über Social Media werden nicht nur aktiv suchende Bewerber angesprochen, sondern auch Menschen, die sich zwar in einem festen Arbeitsverhältnis befinden, grundsätzlich aber zu einem Wechsel bereit wären, sollte sich ein passendes Angebot ergeben. Genau dieses gilt es zu offerieren."Dabei setzen wir auf maßgeschneiderte digitale Marketinglösungen, die exakt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind - das erspart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für spürbar mehr Kundenzufriedenheit", betont Leon Hamid. Mit ihrem eigens entwickelten "FLH FachkräfteFinder" gelingt es den Experten, gezielt und effizient nach neuen Mitarbeitern zu suchen. Sind potenzielle Kandidaten über die sozialen Medien gefunden, werden alle relevanten Informationen mühelos über die ebenfalls eigens entwickelte FLH App an die Kunden weitergeleitet. "Wir legen großen Wert darauf, kontinuierlich Prozesse zu optimieren - unsere App ist nur eines von vielen Beispielen dafür", sagt Frough Hamid.Handwerkliche Perspektiven, innovative Apps und "Marketing as a Service""Als gelernte Handwerker können wir uns optimal in die Perspektive unserer Kunden hineinversetzen. Deshalb wissen wir, dass sie wenig Zeit zur Verfügung haben und alle anfallenden Zuarbeiten so einfach wie möglich für die Kunden umsetzbar sein müssen - am besten ganz einfach mobil. So entstand die Idee für unsere eigens entwickelte App", ergänzt Leon Hamid. Dank der App erhalten Kunden von FLH Media wöchentlich wechselnde Post-Inspirationen oder können eigene Produkte und Motive aus dem Betrieb fotografieren. Diese Inhalte können sie mühelos an das Team von FLH Media Digital senden und erhalten die schnelle Freigabe direkt über die App. Dies gilt sowohl für informative Posts als auch Anzeigen, die auf die Gewinnung neuer Mitarbeiter abzielen. Das FLH Team erstellt dafür zielgruppengerechte Stellenanzeigen und platziert diese in den relevanten Medien.In den vergangenen fünf Jahren hat FLH Media erfolgreich über 1.200 Webseiten entwickelt und online platziert. Ein prägnantes Merkmal ihrer Vorgehensweise besteht darin, bewusst nicht als Werbeagentur aufzutreten, sondern sich klar als Marketing-Dienstleister zu positionieren. "Für uns als Handwerker geht Funktion vor Design - das Streben nach Schönheit steht nicht im Fokus unserer Arbeit", so Frough Hamid. Diese Ausrichtung hat es ihnen ermöglicht, eine innovative Form der Marketingdienstleistung zu etablieren, die sie als "Marketing as a Service" bezeichnen. Dabei steht nicht das Produkt im Mittelpunkt, sondern vielmehr der Service und die kontinuierliche Betreuung. "Wir betrachten Marketing als einen entscheidenden Bestandteil jedes Unternehmens und haben es daher bezahlbar gemacht, um es für jede Unternehmensgröße zugänglich zu machen", so Leon Hamid abschließend.Sie führen ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und möchten sichtbarer werden, um Kunden und Fachkräfte zu gewinnen? Melden Sie sich jetzt bei Leon und Frough Hamid von der FLH Media Digital (https://flh-mediadigital.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch!Pressekontakt:FLH GmbHVertreten durch:Frough Hamid und Leon Hamidwww.flh-mediadigital.deE-Mail: hallo@flh-mediadigital.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: FLH Media Digital, übermittelt durch news aktuell