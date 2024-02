FLEX LNG Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Flex Lng liegt bei 91,39, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 65 für Flex Lng, was als neutral betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde bei Flex Lng eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies geschieht, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da positive Auffälligkeiten bei Flex Lng registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Flex Lng in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flex Lng-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 323,07 NOK liegt, was einer Abweichung von -13,95 Prozent vom aktuellen Kurs (278 NOK) entspricht. Die Aktie erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 306,02 NOK, was einer Abweichung von -9,16 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Flex Lng auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Flex Lng sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.