FLEX LNG Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation sind wichtige Indikatoren für den Aktienmarkt. Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Flex Lng in den letzten Wochen jedoch kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Flex Lng derzeit bei 332,44 NOK verläuft. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 305,8 NOK und hat damit einen Abstand von -8,01 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -7,3 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Flex Lng in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die allgemeine Einschätzung hier als "Gut" ausfällt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 69,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 71, was als überkauft gilt und entsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Flex Lng eher neutral sind, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf Schwächen hindeuten.