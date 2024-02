FLEX LNG Aktie: Knallt es bald?

Die Flex Lng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 322,78 NOK und liegt derzeit bei 281,8 NOK, was einer Abweichung von -12,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (305,42 NOK) liegt mit einem Abweichung von -7,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zu Flex Lng häufen sich derzeit positiven Meinungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale ist die Redaktion der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Somit ist die Aktie von Flex Lng bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Flex Lng-Aktie liegt bei 62,35, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 69,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ist die Aktie von Flex Lng charttechnisch "Schlecht" bewertet, wird jedoch von den Anlegern positiv eingeschätzt und erhält ein "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung. Der RSI zeigt eine neutrale Bewertung an.