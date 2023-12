FLEX LNG Aktie: Aufgepasst!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und dem Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall der Flex Lng-Aktie zeigt die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Flex Lng-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Flex Lng-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Bewertung der Aktienkurse basiert auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen der sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Flex Lng-Aktie, die aufgrund der weichen und harten Faktoren als "Schlecht" und "Gut" eingestuft wird.