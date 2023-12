FJext Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fj Next-Aktie zeigt einen Wert von 89 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 64,34, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fj Next.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Fj Next in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fj Next-Aktie auf der längerfristigen Basis des 200-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs (1093 JPY) auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnittswert (1043,6 JPY). Auch auf der kurzfristigeren Basis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (1095,66 JPY) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Fj Next-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.