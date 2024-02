FJext Aktie: Am Scheideweg

Die Fj Next Aktie zeigt in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 1079,35 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1183 JPY liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +9,6 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1163,4 JPY, was einer neutralen Abweichung von +1,68 Prozent entspricht, und somit zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Somit wird auch auf dieser Ebene eine neutrale Einstufung erzielt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 87,05, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 48,9, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".