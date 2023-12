FIT Hon Teng Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Foxconn":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Fit Hon Teng Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei zeigten sich weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Fit Hon Teng stark diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Fit Hon Teng wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren zu ermitteln. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier sowohl für den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fit Hon Teng-Aktie beträgt aktuell 1,35 HKD. Da der letzte Schlusskurs (1,16 HKD) deutlich darunter liegt (-14,07 Prozent Abweichung), erhält Fit Hon Teng eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen, dass der letzte Schlusskurs (1,16 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Fit Hon Teng auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Fit Hon Teng wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Fit Hon Teng weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Fit Hon Teng weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 58,73). Deshalb bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Fit Hon Teng-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.