Die FITUR 2024 beendet ihre 44. Auflage mit beeindruckenden Zahlen: mit mehr als 250.000 Teilnehmern und einer gestärkten weltweiten Bedeutung

Madrid (ots) -Die Internationale Tourismusmesse FITUR kann dank der geschlossenen Unterstützung der gesamten Branche und der starken institutionellen Förderung auf eine überaus erfolgreiche Auflage zurückblicken.Insgesamt 250.000 Besucher waren auf der diesjährigen Messe zu Gast: mehr als 153.000 Fachbesucher sowie 97.000 interessierte Besucher und allgemeines Publikum.Der weltweite Einfluss und die globale Bedeutung waren einer der zentralen Aspekte der 44. FITUR, die durch die Teilnahme von 152 Ländern und 96 offiziellen Vertretungen tatkräftig unterstützt und gefördert wurde.IFEMA MADRID gibt bereits das Veranstaltungsdatum für die FITUR 2025 bekannt: der 22. bis 26. Januar.Die 44. Internationale Tourismusmesse FITUR schließt die Pforten einer überaus erfolgreichen Auflage, deren Daten das Wachstum des weltweiten Fremdenverkehrs im vergangenen Jahr widerspiegeln und die Grundlage für seine Konsolidierung 2024 legen. So hat die FITUR im Laufe der fünf Messetage insgesamt 250.000 Besucher empfangen, davon 153.000 Fachbesucher (vom 24. bis 26. Januar) sowie über 97.000 weitere interessierte Besucher, die an den beiden Tagen die Messe aufsuchten, die dem allgemeinen Publikum gewidmet waren (Samstag 27. und Sonntag 28. Januar). Diese Besucherzahlen stellen laut Schätzung der IFEMA MADRID einen Anstieg von 13,7 % im Vergleich zum Jahr 2023 dar.Doch die FITUR 2024 hat auch den Rekord an Ausstellungsfläche gebrochen, mit insgesamt neun Pavillons, einem mehr als 2023, sowie ihren globalen Einfluss und ihre weltweite Bedeutung konsolidiert, mit 152 teilnehmenden Ländern und 96 offiziellen Landesvertretungen.Die von IFEMA MADRID veranstaltete Messe wurde am 24. Januar vom spanischen Königspaar feierlich eingeweiht, wobei Ecuador, als Partnerland, sowie alle Hauptakteure der Wertschöpfungskette der Tourismusindustrie zugegen waren. Sie alle haben die Dynamik der Branche anhand von zahlreichen Geschäftstätigkeiten, der Ausweitung der Kontakte und Netzwerke sowie durch den Austausch von guten Geschäftspraktiken und Know-how zum Ausdruck gebracht.Die offizielle Messebilanz der FITUR 2024 bricht alle Rekorde bei den Teilnehmerzahlen: 9.000 Unternehmen, 152 Länder, 96 offizielle Vertretungen (20 mehr als 2023), 806 Aussteller, 9 Pavillons, 10 monografische Sektionen verschiedener Fremdenverkehrssegmente -FITUR 4all, Cruises, Know-How & Export, LGTB+, Lingua, Screen, Sports, Talent, TechY und Woman- und zeichnet sich durch die Arbeit vom Observatorio FITURNEXT aus, das die Verpflichtung der Internationalen Tourismusmesse FITUR in Sachen Nachhaltigkeit zusammenfasst.Umfassende Unterstützung durch Branche und InstitutionenDie 44. Auflage der FITUR war auch dieses Jahr wieder von der Bereitschaft des internationalen Fremdenverkehrs sowie der Unterstützung durch offizielle Stellen und Institutionen geprägt. Beispiel hierfür ist der Beitrag und Einsatz des spanischen Königshauses für den Fremdenverkehr durch den Besuch von König Felipe und Königin Letizia auf der FITUR. Weiterer Beleg für dieses Engagement waren unter anderem der offizielle Besuch des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, der Besuch des albanischen Premierministers Edi Rama, von Vertretern der Welttourismusorganisation UNWTO mit ihrem Generalsekretär, Zurab Pololikashvili, des Generalsekretärs für Iberoamerika sowie von mehr als zehn Präsidenten autonomer spanischer Regionen. Insgesamt kamen auf der Messe mehr als 400 staatliche Vertreter zusammen, darunter Minister, Staatssekretäre, Botschafter, Geschäftsträger und Bürgermeister aus verschiedenen Regionen.Die FITUR 2024 in den Medien und sozialen NetzwerkenDas Wachstum der Messe spiegelte sich auch im allgemeinen Medieninteresse wider, wobei im Verlauf der Messe mehr als 37.000 Nachrichten und Mitteilungen über die FITUR 2024 in den nationalen und internationalen Medien veröffentlicht wurden, begleitet von mehr als 6.800 akkreditierten Journalisten, 6.192 nationalen sowie 610 internationalen aus 53 Ländern.Auch in den sozialen Netzwerken verzeichnete die FITUR während der ersten beiden Messetage ein deutlich gestiegenes Interesse, mit einer Zunahme von 10.602 Followern auf Facebook, X, LinkedIn und Instagram, sodass eine Gesamtzahl von 311.341 Followern erreicht wurde. Die rund 860 veröffentlichten Posts zur Messe haben zu mehr als 6,5 Millionen Abrufen sowie 83.000 Interaktionen geführt. Daraus folgend hat die FITUR auch einen entsprechend starken Web-Datenverkehr mit hohem Benutzeraufkommen und rund einer Millionen Besuchen erzeugt.Inzwischen hat die IFEMA MADRID ihren Blick bereits auf die kommende Auflage der FITUR 2025 gerichtet, die vom 22. bis 26. Januar stattfinden wird, diesmal mit Mexiko als offiziellem Partnerland.Pressekontakt:Für weitere Informationen, grafisches Material und Beratungsgespräche:Andrea Martínezamartinez@cciba.netTelefon: +34 91 575 7121Original-Content von: FITUR, übermittelt durch news aktuell