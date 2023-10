FIRST Global und der Titelsponsor Lam Research veranstalten den internationalsten Innovationswettbewerb der Welt, um Kinder für MINT und zukünftige Lösungen in puncto Klimawandel zu begeistern

Washington und Fremont, Kalif. (ots/PRNewswire) -Die FIRST Global Challenge 2023 wird in wenigen Wochen Tausende von Jugendlichen aus der ganzen Welt zusammenbringen, um sich im Bereich Robotik zu messen und gemeinsam Lösungen für erneuerbare Energien zu finden. Die spannende viertägige Veranstaltung, die von FIRST Global ins Leben gerufen sowie verwaltet und vom Titelsponsor Lam Research ermöglicht wird, soll die nächste Generation von Innovatoren fördern.Die FIRST Global Challenge 2023 wird vom 7. bis 10. Oktober 2023 in Singapur stattfinden. Dieses Event konzentriert sich darauf, die Leidenschaft für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) durch Wettbewerb und Spaß zu fördern. In ihrem mittlerweile siebten Jahr gewinnt die Challenge weiterhin an Größe und Bedeutung. Unter dem diesjährigen Motto „Hydrogen Horizons" lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Oberstufen und höheren Schulen etwas über erneuerbare Energien und schärfen ihre Problemlösungsfähigkeiten. Mit fast 200 teilnehmenden Ländern ist die Veranstaltung nach Angaben von FIRST Global der größte multinationale Innovationswettbewerb der Welt.„Die FIRST Global Challenge 2023 ist mehr als eine Robotik- und MINT-Herausforderung. Sie ist ein Sprungbrett, um Neugierde, Innovationsgeist und das Verständnis dafür zu wecken, was alles möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten", erklärte Dean Kamen, Gründer von FIRST Global. „Wir freuen uns sehr, die FIRST Global Challenge nach Singapur zu bringen. Dieses Jahr ist die Veranstaltung von besonderer Bedeutung, da sie sich auf die Revolutionierung erneuerbarer Energien konzentriert - eines der dringendsten Probleme der Welt."Gemeinsam Durchbrüche schaffenLam, ein weltweiter Anbieter von innovativen Wafer-Herstellungsanlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie, ist davon überzeugt, dass die Förderung künftiger Talente im Technologiebereich nicht nur entscheidend für die Zukunft der Halbleiterindustrie ist, sondern auch dafür, dass die Welt ihre größten Herausforderungen bewältigen kann.„Während wir weiterhin die Welt durch Technologie verändern, sind wir verpflichtet, eine aktive Rolle bei der Inspiration und Befähigung der nächsten Generation zu übernehmen, um eine bessere Welt zu schaffen", so Stacey MacNeil, Chief Communications Officer und Group Vice President ESG bei Lam Research. „Die FIRST Global Challenge bietet den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern lebensverändernde Lernerfahrungen, die sie mit dem Wissen und Fähigkeiten ausstatten, die sie benötigen, um in der innovativen Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich zu sein."Das Unternehmen hat FIRST Global eine Spende in Höhe von 10 Millionen US-Dollar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=3466426136&u=https%3A%2F%2Fnewsroom.lamresearch.com%2F2022-10-17-Lam-Research-Pledges-10-Million-to-FIRST-Global-to-Inspire-Future-Innovators-in-Semiconductor-Technology-and-Beyond%23%3A%7E%3Atext%3DFREMONT%252C%2520Calif.%252C%2520Oct.%252017%252C%25202022%2520%252F%2520PRNewswire%2520%252F%2Cin%2520young%2520people%2520from%2520all%2520nations%2520through%2520robotics.&a=Spende+in+H%C3%B6he+von+10+Millionen+US-Dollar)* zugesagt. Damit wird die Mission von FIRST Global, den Zugang zu MINT-Bildung zu erweitern und zukünftige globale Technologieführer zu fördern, entscheidend unterstützt. Die Spende von Lam ist die bedeutendste Spende des Unternehmens seit der Bekanntgabe seiner Social-Impact-Plattform „Powering Breakthroughs Together" (Gemeinsam Durchbrüche schaffen) im Jahr 2022. In diesem Jahr hat Lam zudem weltweit mehr als 30 Mentoren den teilnehmenden Teams an die Seite gestellt, und so dazu beigetragen, dass jedes Jugendteam die Möglichkeit hat, bei der Veranstaltung erfolgreich zu sein.Teenager arbeiten gemeinsam an der Robotik und Entwicklung neuer Lösungen für erneuerbare EnergienIm Rahmen der FIRST Global Challenge wird jedes Team seinen eigens, für den Wettbewerb gebauten Roboter in einer Reihe von Spielen und Challenges zum Thema erneuerbare Energien auf die Probe stellen. Die Roboter werden durch eine Spielumgebung navigiert, die den Entwicklungsprozess von Wasserstoffenergie darstellt. Der Roboter jedes Teams erhält Punkte, indem er Wasserstoff produziert und anschließend Energie speichert, transportiert und umwandelt. Die Teams werden in zufällig ausgewählten, länderübergreifenden Partnerschaften zusammenarbeiten, um Punkte zu sammeln und so die globale Zusammenarbeit und kollaborative Innovation zu fördern.FIRST Global Teams werden auch an einem Innovationswettbewerb teilnehmen, demNew Technology Experience (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=450676203&u=https%3A%2F%2Ffirst.global%2Fnte&a=New+Technology+Experience) (NTE). Unter dem NTE-Thema „Energy Evolution" erarbeiten sich die Teams, unter Anleitung, ein Verständnis für alle Arten von erneuerbaren Energien, einschließlich der Wasserstofftechnologien. Die Teams von FIRST Global erforschen und entwickeln dann eigene innovative Lösungen, um die Einführung von und den Zugang zu erneuerbaren Energien zu verbessern.Weitere Informationen über FIRST Global Challenge 2023 finden Sie unter first.global.Medienquellen:- Sehen Sie sich hier das offizielle Promo-Video der FIRST Global Challenge 2023 an.- Verfolgen Sie die FIRST Global Challenge 2023 ab dem 7. Oktober live unter https://first.global/live/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=1373048141&u=https%3A%2F%2Ffirst.global%2Flive%2F&a=https%3A%2F%2Ffirst.global%2Flive%2F)- Einzelheiten zu den teilnehmenden Länderteams finden Sie unter https://first.global/fgc/#teams (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=48894206&u=https%3A%2F%2Ffirst.global%2Ffgc%2F%23teams&a=https%3A%2F%2Ffirst.global%2Ffgc%2F%23teams)- Besuchen Sie Lamresearch.com, um mehr über die Plattform „Powering Breakthroughs Together" von Lam zu erfahren.Über FIRST Global FIRST Global hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Menschen aus allen Nationen zu wissenschaftlicher und technologischer Führungsstärke und Innovation zu inspirieren, das Verständnis für die dringendsten Probleme der Welt zu verbessern, die Lebensqualität aller Menschen zu erhöhen und die Bedeutung der Zusammenarbeit zu vermitteln. Diese Zusammenführung der zukünftigen MINT-Führungskräfte in einem spannenden und kooperativen Wettbewerb, macht die Bedeutung, den Reiz und die Anwendbarkeit der MINT-Bildung deutlich und zeigt, dass eine Zusammenarbeit – sogar im Wettbewerb – möglich ist, um Lösungen für die größten Herausforderungen der Welt zu finden.Erfahren Sie mehr unterfirst.global.Über Lam Research Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX) ist ein weltweiter Anbieter von innovativen Wafer-Fertigungsanlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Die Anlagen und Dienstleistungen von Lam ermöglichen es den Kunden, kleinere und leistungsfähigere Geräte herzustellen. Aus diesem Grund wird heute fast jeder moderne Chip unter Einbeziehung der Lam-Technologie hergestellt. Wir kombinieren überlegene Systemtechnik, Technologieführerschaft und eine starke, auf Werten basierende Kultur mit einem unerschütterlichen Engagement für unsere Kunden. Lam Research ist ein FORTUNE 500® Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont (Kalifornien) und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lamresearch.com.* Der Betrag wird über einen Zeitraum von drei Jahren (2023–2025) verteilt.FIRST Global Medienansprechpartner: Matt Stalfordpress@first.global+1 (484) 574 2660Lam Research Medienansprechpartner: Laura Bakkenlaura.bakken@lamresearch.com+1 (510) 572 9021Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2237092/Lam_Research_Corporation_FIRST_Global_Competition_match_2022.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=4240643509&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2237092%2FLam_Research_Corporation_FIRST_Global_Competition_match_2022.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2237092%2FLam_Research_Corporation_FIRST_Global_Competition_match_2022.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2219555/FIRSTglobal_vertical_black.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=2751790912&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2219555%2FFIRSTglobal_vertical_black.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2219555%2FFIRSTglobal_vertical_black.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856049/Lam_Research_Logo_v1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3986124-1&h=1483900798&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1856049%2FLam_Research_Logo_v1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1856049%2FLam_Research_Logo_v1.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/first-global-und-der-titelsponsor-lam-research-veranstalten-den-internationalsten-innovationswettbewerb-der-welt-um-kinder-fur-mint-und-zukunftige-losungen-in-puncto-klimawandel-zu-begeistern-301945093.htmlOriginal-Content von: Lam Research Corporation, übermittelt durch news aktuell