FIRST DERIVATIVE KÜNDIGT NEUE NIEDERLASSUNG IN POLEN ALS TEIL SEINER GLOBALEN EXPANSIONSSTRATEGIE AN

ŁÓDŹ, Polen (ots/PRNewswire) -Das weltweit größte Beratungsunternehmen für Kapitalmärkte stärkt mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung seine technischen FähigkeitenFirst Derivative (http://www.firstderivative.com/) hat heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung im polnischen Łódź bekannt gegeben und reagiert damit auf die große Kundennachfrage sowohl in der Region als auch international. Dieser Schritt folgt auf die Erweiterung der Niederlassung in Toronto in Kanada und den kontinuierlichen Ausbau der Niederlassungen auf der gesamten irischen Insel, einschließlich Newry, Belfast und Dublin.Polen ist ein wichtiges Tor zu Tech-Talenten, wobei Łódź von einem außergewöhnlich starken Pool von Software-Ingenieuren profitiert. First Derivative hat sich verpflichtet, mehr als 1.000 hochqualifizierte Ingenieure in Polen einzustellen, unter anderem in den Bereichen Data Engineering, Softwareentwicklung, Cloud und Analytik. Diese Strategie steht im Einklang mit dem langfristigen Ziel von First Derivative, den Kunden optimale Dienstleistungen zu bieten, indem Nearshore-Kompetenzzentren in Märkten aufgebaut werden, in denen die Fähigkeiten und die Kultur der lokalen Arbeitskräfte den Werten und der Vision des Unternehmens entsprechen.Neben dem bestehenden Pool an Talenten wird First Derivative eine Initiative zur Ausbildung von Hochschulabsolventen durch Partnerschaften mit lokalen Universitäten ins Leben rufen, die die Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen in anderen wichtigen Märkten auf der ganzen Welt widerspiegelt. Ziel ist es, erstklassiges Fachwissen in den Bereichen Informatik, Software-Engineering und Cloud-Talente bereitzustellen, um Kunden bei ihren schwierigsten betrieblichen, datenbezogenen und technologischen Herausforderungen zu unterstützen.Szymon Kaczmarczyk wird die neue Niederlassung leiten. Bevor er zu First Derivative kam, hatte Szymon Kaczmarczyk eine Führungsposition bei GFT Group, einem Beratungsunternehmen für digitale Transformation, inne. Mit seinem fundierten Hintergrund in den Bereichen IT, Finanzen und Kapitalmärkte ist Szymon bestens geeignet, die Leitung des Geschäfts zu übernehmen.David Collins, Geschäftsführer First Derivative, erläuterte:„Wir haben ehrgeizige Pläne für Polen, und Łódź ist der perfekte Standort, um unsere Präsenz im Engineering zu erweitern und unsere Lösungen zu stärken. Unter der Leitung von Szymon Kaczmarczyk konzentrieren wir uns auf den Ausbau unserer Infrastruktur, die Einstellung von Talenten sowohl auf der Ebene von Hochschulabsolventen als auch von erfahrenen Fachleuten und die Vermarktung unserer Dienstleistungen. Wir sehen in Polen einen wichtigen Standort für uns, insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung und Client Lifecycle Management."Szymon Kaczmarczyk, Country Lead, Polen, ergänzte:„Die Eröffnung der neuen polnischen Niederlassung ist ein Schritt in Richtung der langfristigen Strategie von First Derivative, sein maßgeschneidertes Angebot für unsere Kunden zu erweitern. Unser engagiertes Team wird in der Lage sein, unsere Kunden mit datengesteuerten Lösungen bei komplexen geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen. Ich freue mich darauf, das Geschäft und unsere Präsenz in der Region auszubauen."Informationen zu First DerivativeVon Menschen, Daten und Technologie getragen, ist First Derivative (http://www.firstderivative.com/) ein Unternehmen für verwaltete Dienstleistungen und Beratung First Derivative, das alle weltweit führenden Investmentbanken zu seinen Kunden zählt, gehört zu FD Technologies plc, einer Gruppe von datenbasierten Unternehmen, die den Wert von Einblicken, Rückblicken und Voraussichten freisetzen, um Unternehmen voranzubringen. Als weltweit größtes Beratungsunternehmen für den Kapitalmarkt unterstützt First Derivative seine Kunden bei der Bewältigung der datengesteuerten, digitalen Revolution, die den Finanzdienstleistungssektor sowohl umwälzt als auch verändert. Die Gruppe ist von 13 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.Medienanfragen:skaczmarczyk@firstderivative.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1842589/First_Derivative_1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1842590/First_Derivative_Logo.jpgOriginal-Content von: First Derivative, übermittelt durch news aktuell