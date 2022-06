FIRESTONE BUILDING PRODUCTS ENTHÜLLT NEUE MARKENIDENTITÄT ALS TEIL VON HOLCIM

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Nashville, Tennessee (ots/PRNewswire) -- Firestone, ein führender Anbieter von branchenführenden Dach-, Wand- und Verkleidungssystemen, wird zu Elevate™.- Elevate™ symbolisiert das kontinuierliche Engagement von Holcim für höchste Qualität und Innovation bei modernen Baulösungen- Firestone Building Products wird zum Geschäftsbereich Building Envelope von Holcim, einem wichtigen Wachstumsmotor der Geschäftseinheit Solutions & Products- Die neue Gruppenidentität bringt einige der vertrauenswürdigsten Marken des Landes im Bausektor zusammen.Firestone Building Products hat heute mit Stolz bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Namen und die Markenidentität von Holcim annimmt und zum Geschäftsbereich Holcim Building Envelope der Business Unit Solutions & Products wird. Die ikonische Marke Firestone, ein anerkannter Branchenführer für Dach-, Wand- und Verkleidungssysteme, wird zu Elevate™ und symbolisiert damit das anhaltende Engagement von Holcim, mit fortschrittlichen Baulösungen höchste Qualität und Innovation zu liefern. Das Angebot von Holcim an Lösungen für die Gebäudehülle umfasst Wand-, Verkleidungs- und Abdichtungssysteme für gewerbliche und private Anwendungen. Es vereint einige der vertrauenswürdigsten und hochwertigsten Marken in seinem Sektor, darunter Gaco, GenFlex und Malarkey Roofing Products sowie Elevate, der neue Markenname für Firestone Dachsysteme.„In den vergangenen 40 Jahren hat sich Firestone einen Ruf als Marktführer und Innovator im Bereich der gewerblichen Bedachung erworben. Und jetzt machen wir es offiziell: Wir vereinen das ikonische Erbe von Firestone Building Products mit dem zukünftigen Fokus von Holcim auf die Beschleunigung des grünen Wachstums", sagte Jamie Gentoso, Global Head, Solutions & Products bei Holcim. Während wir dieses neue Wachstumskapitel mit Star-Marken von Elevate bis Malarkey aufschlagen, bin ich entschlossen, mit einem rigorosen Fokus auf fortschrittliche Lösungen, überlegene Qualität und Innovation zum Erfolg unserer Kunden beizutragen."ELEVATEFirestone, ein führender Anbieter von branchenführenden Dach-, Wand- und Verkleidungssystemen, wird zu Elevate. Aufbauend auf der legendären Marke Firestone und ihrem Erbe steht Elevate für das Engagement von Holcim, mit fortschrittlichen Baulösungen höchste Qualität und Innovation zu liefern. Die Marke Elevate wird Produkte und Lösungen von höchster Qualität anbieten, um die gemeinsamen Herausforderungen der Branche zu lösen.Unter der neuen Marke Elevate bleiben die Menschen, Produkte und Standards, denen die Branche vertraut, dieselben. Die Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsnetze werden weiterhin den gleichen hervorragenden Kundenservice und Produktsupport bieten. Die Kunden werden sehen, wie sich Elevate als Markenname für bewährte Produkte wie RubberGard™ EPDM und UltraPly™ TPO weiterentwickelt, die alle auf dem Markt bleiben werden. Außerdem bleiben die hochwertigen Lösungen, das Netzwerk von lizenzierten Anwendern und die branchenführenden Garantien unverändert.HOLCIMFirestone Building Products wird zur Holcim Building Envelope Division innerhalb der Business Unit Solutions & Products. Es vereint ein leistungsstarkes Portfolio angesehener Marken, die bahnbrechende Lösungen für gewerbliche und private Kunden auf der ganzen Welt bieten. Während der Kern des Unternehmens unverändert bleibt, wird sich die Sparte Gebäudehülle von Holcim der Entwicklung von Produkten und Prozessen höchster Qualität auf der ganzen Welt widmen. Damit werden die Standards für Gebäudelösungen angehoben, indem sichergestellt wird, dass sie sowohl innovativ und nachhaltig sind als auch den lokalen Bedürfnissen entsprechen.„Gemeinsam sind Holcim und Elevate bestrebt, mit unseren Kunden und Partnern zu neuen Höhen zu wachsen", so Gentoso weiter. „Wir freuen uns darauf, unsere neue Zukunft gemeinsam zu gestalten!"Informationen zu HolcimFirestone Building Products wird zu Holcim. Holcim baut Fortschritt für die Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter innovativer und nachhaltiger Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und einen höheren Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit der Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem „Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Gemeinschaften im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Als Weltmarktführer im Bereich Recycling treibt das Unternehmen den Kreislaufbau voran, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge und Malarkey Roofing Products. Holcim, das sind 70.000 Menschen auf der ganzen Welt, die sich in vier Geschäftsbereichen mit Leidenschaft für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen und Produkte.Pressekontakt:Christine Azzolino,Coyne PR,FirestoneBP@coynepr.comOriginal-Content von: Firestone Building Products, übermittelt durch news aktuell