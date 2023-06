FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING: Lohn für Ärzte wird erhöht - warum das allein nicht reicht, um sie im Betrieb zu halten

Berlin (ots) -Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer der auf das Gesundheitswesen spezialisierten Personalberatungs- und Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Gemeinsam unterstützt das Team Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren dabei, passende Fach- und Führungskräfte zu rekrutieren. Ebenso hilft das Team qualifizierten Fachkräften dabei, die Stelle zu finden, die wirklich zu ihnen passt. Hier erfahren Sie, was es braucht, um Ärzte im Betrieb halten zu können.Heute wird es immer wichtiger, sein Personal an sich zu binden. Das gilt auch für die Gesundheitsbranche. Möchten Betriebe ihre Ärzte und anderes medizinisches Personal an sich binden, erhöhen sie gern das Gehalt. Dass das heute jedoch nicht mehr ausreicht, um die gefragten Experten an sich zu binden, ist vielen nicht bewusst. Schließlich gibt es heute weitaus wichtigere Dinge als Geld. "Den fordernden Arbeitsalltag im Gesundheitswesen erleichtert ein erhöhtes Gehalt maximal kurzzeitig", erklärt auch Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. "Um Ärzte langfristig halten zu können, muss man heute mehr bieten und dabei vor allem die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter abdecken." Die Personalberatung FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING bringt Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren mit dem passenden Fachpersonal zusammen und weiß daher, was sich medizinisches Personal heute wünscht. Was sich Ärzte wirklich wünschen, um langfristig Teil eines Unternehmens bleiben zu wollen, erfahren Sie im Folgenden.1. Eine gute Work-Life-BalanceDie wohl größte Herausforderung für Ärzte ist es, eine gesunde Work-Life-Balance für sich zu finden. Schließlich ist der Arztberuf mit großem Aufwand verbunden. Dennoch können Arbeitgeber ihren Teil beitragen, indem sie ihren Ärzten beispielsweise flexible Arbeitszeiten oder, wo möglich, auch die Möglichkeit zum Homeoffice anbieten - und so dem Ungleichgewicht zwischen zu viel Arbeit und unzureichender Erholung entgegenwirken.2. WeiterbildungsmöglichkeitenDer Arztberuf entwickelt sich stetig weiter. Schließlich leben wir in einem Zeitalter der immer neuen Erkenntnisse. Für Ärzte ist es essenziell, auf dem neusten Stand zu bleiben. Umso wichtiger ist es, personalisierte Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. So arbeiten Ärzte am Puls der Zeit, bleiben wettbewerbsfähig und können ihren Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten.3. Ein attraktives sowie sicheres ArbeitsumfeldWir leben in einer Zeit, in der es immer einen Arbeitgeber geben wird, der sein Personal besser entlohnt. Doch Geld ist heute längst nicht mehr der wichtigste Faktor beim Thema Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Viel eher geht es darum, das Arbeitsumfeld so anzupassen, dass die Ärzte nicht nur gern zur Arbeit kommen, sondern sich vor allem wohlfühlen.4. Optimale ArbeitsbedingungenÄrzte möchten effizient arbeiten. Hierfür benötigen sie eine moderne Ausstattung. Unternehmen sollten daher ihr bereitgestelltes Equipment aktuell halten und im Bedarfsfall erneuern. Zudem ist eine angemessene Mitarbeiterzahl für eine effiziente Arbeitsweise unverzichtbar. Unternehmen müssen also ihren Stellenschlüssel im Blick behalten. Zeigt sich hier eine überdurchschnittlich hohe Arbeitsbelastung, muss aktiv für neues Personal gesorgt werden.5. Wertschätzung und AnerkennungMonetäre Wertschätzung ist nicht alles. Unternehmen sollten daher über den finanziellen Aspekt hinaus echte Anerkennung für ihr medizinisches Fachpersonal zeigen. Das beginnt bei einem respektvollen Umgang, geht über ein harmonisches Miteinander und reicht bis hin zu Karrieremöglichkeiten, Auszeichnungen oder individuellen Benefits.Wer es schafft, diese Punkte für sich umzusetzen, wird es nicht nur schaffen, seine Mitarbeiter langfristig an sich zu binden, sondern steigert auch die Attraktivität des Unternehmens. Schließlich ist nichts authentischer und dem Branding dienlicher als zufriedene Mitarbeiter.Als Verantwortlicher einer Klinik, einer Reha-Einrichtung oder eines medizinischen Versorgungszentrums suchen Sie nach qualifiziertem Personal für Ihre Einrichtung? Egal, ob es sich dabei um Anstellungen im therapeutischen Bereich, Honorararzt Stellenangebote, Assistenzarzt- oder Chefarztstellen, Pflege-Jobs oder um eine Anstellung im Verwaltungs- oder Managementbereich im Gesundheitswesen handelt - das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING (https://find-your-expert.com/fuer-einrichtungen) findet für Sie das Personal, das wirklich zu Ihnen passt! Melden Sie sich jetzt bei den Experten und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:FYE International Recruiting GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dirk Bachmannpresse@find-your-expert.comwww.find-your-expert.comOriginal-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuell