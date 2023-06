FINAL FANTASY XVI: ACTION-ROLLENSPIEL-BLOCKBUSTER AB SOFORT ERHÄLTLICH

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Erstes Action-Rollenspiel der beliebten FINAL FANTASY-Hauptreihe veröffentlichtSQUARE ENIX® freut sich bekannt zu geben, dass FINAL FANTASY®XVI, der neuste, eigenständige Teil der gefeierten FINAL FANTASY-Reihe, jetzt für PlayStation®5 (PS5™) erhältlich ist.Der aktuelle Trailer ist hier zu sehen: https://youtu.be/gRD-676zKIsFINAL FANTASY XVI ist das erste, gänzlich als Action-RPG entwickelte Spiel der beliebten Reihe und kombiniert ein dynamisches Kampfsystem in Echtzeit mit RPG-Features für ein umfassendes und spannendes Spielerlebnis. Der Titel wurde von einem Entwicklerteam mit Starbesetzung unter der Leitung von Produzent Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV Online), geschaffen. Das Ziel bestand darin, ein FINAL FANTASY-Spiel zu liefern, das Spieler*innen aller Generationen begeistert und Fans der Reihe wie neuen Spieler*innen gefällt. Im Fokus stand auch die einfache Zugänglichkeit. Dafür wurden Hilfsaccessoires eingeführt, ein Feature, mit dem Spieler*innen die Spielschwierigkeit über ihre Ausrüstung einstellen können, um sie ihrem individuellen Spielstil anzupassen.Eine umfangreiche Demo für FINAL FANTASY XVI steht ebenfalls zum Download zur Verfügung. Sie ist die perfekte Gelegenheit für Spieler*innen, Valisthea zu besuchen und die Anfänge der epischen Erzählung des Protagonisten Clive Rosfield zu erleben. Die Demo gewährt Spieler*innen Zugriff auf den Prolog, der mehr über Clives Ambitionen und Ziele preisgibt, während er ein tragisches Ereignis durchsteht, das ihn auf einen düsteren und gefährlichen Pfad der Rache führt. Speicherdaten aus diesem Teil der Demo können in die Vollversion übertragen werden.FINAL FANTASY XVI stellt Spieler*innen eine ganz neue Geschichte im FINAL FANTASY-Universum vor: eine epische, düstere Fantasy-Erzählung, die in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von mächtigen Bestien namens Espern und den Domini, einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden. Dies ist die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria" ernannt wurde und der schwor, seinen jüngeren Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der dunklen Esper Ifrit schwört, einem geheimnisvollen Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.FINAL FANTASY XVI hat die Alterseinstufungen USK 16 / PEGI 18 erhalten und ist ab sofort auf PlayStation®5 erhältlich.Weiterführende Links:Offizielle Website: http://www.finalfantasyxvi.comTwitter: @FinalFantasyXVI (http://www.twitter.com/FinalFantasyXVI)Facebook: @FinalFantasyXVI (https://www.facebook.com/FinalFantasyXVI/)YouTube: https://www.youtube.com/FinalFantasy/ (https://www.youtube.com/FinalFantasy/)Instagram: @FinalFantasyXVI (https://www.instagram.com/FinalFantasyXVI)#FinalFantasy #FF16Über FINAL FANTASYSeit über 35 Jahren begeistert die FINAL FANTASY-Reihe Millionen von Spielern mit beliebten Rollenspielabenteuern, die auf spektakulärer Grafik, höchst einfallsreichen Welten voller Geschichten, denkwürdigen Charakteren und technischer sowie spielerischer Innovation basieren, welche führend in der Branche sind und weltweit höchstes Lob gewonnen haben. Jeder Eintrag in die Hauptreihe ist ein komplett neues Erlebnis und ein idealer Einstieg in die Reihe. Titel der Reihe haben sich weltweit über 173 Millionen Mal verkauft. Weitere Informationen über Square Enix Ltd. finden Sie auf https://square-enix-games.com/de_DE.© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.LOGO & IMAGE ILLUSTRATION: © 2020 YOSHITAKA AMANOFINAL FANTASY, the FINAL FANTASY XVI logo, DRAGON QUEST, SPACE INVADERS, SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo and TAITO are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. "PlayStation" and "PS5" are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are properties of their respective owners.Daniela Finck | Influencer Relations & PR ManagerMarkus Häberlein | Senior PR ManagerTel. +49 (0)40 306 33 611presse@eu.square-enix.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2108630/FINAL_FANTASY_XVI_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/final-fantasy-xvi-action-rollenspiel-blockbuster-ab-sofort-erhaltlich-301858025.htmlOriginal-Content von: Square Enix GmbH, übermittelt durch news aktuell