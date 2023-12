FIH Mobile Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Fih Mobile in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Bereich der Dividende schneidet Fih Mobile im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,5 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Fih Mobile nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 15,19 insgesamt 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,22). Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,57 HKD der Fih Mobile-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal eingestuft wird, da er -25 Prozent unter dem GD200 (0,76 HKD) liegt. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,6 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Fih Mobile-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.