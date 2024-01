FIH Aktie: Was wird das noch werden?

Die Firma Fih hat eine Dividendenrendite von 2,95 Prozent, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Fih-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 248,64 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 220 GBP liegt, was einer Abweichung von -11,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Fih eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung im langfristigen Stimmungsbild führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fih liegt bei 7,83, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

