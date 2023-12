FIH Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Fih ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fih-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,67, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fih mit 2,95 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 11,79 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -8. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fih-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7,83, was bedeutet, dass die Börse 7,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Fih zahlt. Dies sind 83 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fih in den sozialen Medien beobachtet. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fih wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.