FIH Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Fih hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 6,86 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fih im Branchenvergleich eine Underperformance von -22,57 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Fih 24,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Fih untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Fih diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fih derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Der Unterschied beträgt 8,67 Prozentpunkte (2,95 % gegenüber 11,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fih liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 52,69) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 85 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Fih daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.