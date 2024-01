FIH Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von Fih bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,95 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der kommerziellen Dienstleistungs- und Versorgungsbranche einen geringeren Ertrag von 8,74 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Fih-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt im Industriesektor 25,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Versorgung" beträgt 6,45 Prozent, und Fih liegt derzeit 22,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Fih neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fih einen Wert von 7,83 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der kommerziellen Dienstleistungs- und Versorgungsbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 52,59, was einen Abstand von 85 Prozent zum KGV von Fih bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.