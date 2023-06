FIFA Frauen-WM 2023 / Ein Sommermärchen für den Werbemarkt

Frankfurt (ots) -Die Stadionuhr tickt bereits: In nicht einmal vier Wochen beginnt die FIFA Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Vom 20. Juli bis 20. August kämpfen 32 Teams um den Titel. Die deutschen Frauen zählen dabei nicht zuletzt durch das Erreichen des EM-Finales 2022 zu den Favoritinnen. Los geht´s am 20. Juli um 9 Uhr mit dem Auftaktspiel der Gastgeberinnen aus Neuseeland gegen die ehemaligen Weltmeisterinnen aus Norwegen live im Ersten.Das Erste überträgt von der WM mindestens 15 werberelevante Spiele exklusiv im Free-TV, darunter, bei Weiterkommen der deutschen Mannschaft, auch das Achtelfinale mit deutscher Beteiligung. Bedingt durch die Zeitverschiebung werden die Spiele am frühen Morgen, vormittags, mittags und am frühen Nachmittag ausgestrahlt.Neben klassischen Werbeinseln können Werbungtreibende exklusive Sonderplatzierungen für ihren Werbeerfolg nutzen. Der Golden Spot wird unmittelbar vor dem Anstoß nach den Nationalhymnen ausgestrahlt und bietet eine starke Positionierung und Wahrnehmung. Der Double-Countdown-Split jeweils kurz vor der zweiten Halbzeit garantiert ebenfalls eine besonders aufmerksamkeitsstarke Platzierung. Beide Sonderwerbeformen in zwei attraktiven Paketen sind die ideale Möglichkeit in den Sommermonaten für zusätzliche Werbeimpulse und nachdrückliche Markenkommunikation zu sorgen.Weitere Informationen zu den Werbemöglichkeiten erhalten Sie über https://bit.ly/44jyDFT.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen als Reichweitenmarktführer öffentlich-rechtliche sowie private Radioprogramme, Online Audio-Streams und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell