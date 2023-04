FIBO-Auftakt mit innovativem Echo aus Taiwan / Erstmaliger Auftritt von Taiwan Excellence auf der weltgrößten Fitnessmesse / Die Messebesucher erwartet an den vier Messetagen ein vielfältiges Programm

Köln (ots) -Taiwan Excellence startete 2023 seine erstmalige Teilnahme an der FIBO mit einem Grand Opening und angeschlossener Pressekonferenz, bei der die neuesten umweltfreundlichen Hightech-Fitness- und Rehabilitationsgeräte vorgestellt wurden. Die Präsentationen am ersten Messetag bilden den Auftakt für ein viertägiges sportliches Programm, das den 51.000 Messegästen die Möglichkeit gibt, sich persönlich von den Innovationen der teilnehmenden Unternehmen aus Taiwan zu überzeugen. Sämtliche vorgestellten Fitnessprodukte sind aktuelle Gewinner des Taiwan Excellence Awards, der vom Bureau of Foreign Trade (BOFT), dem Wirtschaftsministerium und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) verliehen wird. Fachbesucher und Fitnessbegeisterte sind herzlich eingeladen, den Taiwan Excellence Pavillon in Halle 7, Stand 7E35 auf der FIBO, der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, mit über 500 Ausstellern aus 36 Nationen vom 13. bis 16. April zu besuchen.Highlights bei der Eröffnung waren unter anderem das Stampede-Workout-System von SHENNONA, das Musik mit körperlichem Training verbindet, oder der GB7007 Recumbent Linear Stepper von Body Charger, ein 2-in-1-Fitness- und Rehabilitationsgerät, das Gelenke und Beweglichkeit fördert. Genauso interessant zeigte sich das Johnny G Spirit Bike. Ein Spinning-Bike, das durch einen elektronisch gesteuerten Magnetwiderstand die Möglichkeit bietet, Workouts individuell zu wiederholen oder zu differenzieren.Die Kombination von persönlicher Überzeugung, professioneller Produktberatung und verantwortungsbewusster Heranführung durch Personal Trainer dient vor allem der Aufzeigung von Alleinstellungsmerkmalen. "Die taiwanesischen Trainingsgeräte hier auf der FIBO sind allesamt umweltfreundlich und kombinieren Technologie und Sport, um Workouts für Rehabilitation und Körperfitness anzubieten. Ich bin zuversichtlich, dass diese Neuheiten positive Veränderungen für den gesunden Lebensstil der Menschen bringen werden", erläutert Ching-Ting Hung, Direktor der Wirtschaftsabteilung der Repräsentanz Taipehs in der Bundesrepublik Deutschland, Büro Frankfurt am Main.Dem Versprechen kam bereits am ersten Messetag Wondercise Technology Corp. nach und lud zum Auftakt Vor-Ort- und Online Teilnehmer zur Aerobic-Class im Wondercise Gym ein. An den weiteren Messetagen werden die Besucher Gelegenheit bekommen, auch alle weiteren Workout-Produkte persönlich zu testen:1. MAKALOT - Catwalk Show & SHENNONA - Stampede Competition (Freitag, 14. April, 11:00)2. NETOWN - Grip Strength Assessment Challenge (Freitag, 14. April, 13:00)3. SPIRIT - RUN, RUN, RUN! (Freitag, 14. April, 15:00)4. LifeSpan - Like You Are a Boxer! (Samstag, 15. April, 11:00)5. BodyCharger - Coordinate Brain and Body (Samstag, 15. April, 15:00)6. ATUNAS - Comfort Your Feet (Sonntag, 16. April, 11:00)Zum Ausklang von Interaktionen und Messebesuch bietet sich täglich von 16 bis 18 Uhr eine Happy Hour am Taiwan Excellence Pavillon an. Diese soll bei leckerem Bubble Tea, einer taiwanischen Spezialität, alle Besucher einladen, in entspanntem Austausch über die über ihre Eindrücke von den Neuheiten auszutauschen. Von diesen Vergleichen verspricht man sich interessante Erkenntnisse und eine gegenseitige Bereicherung.In seinen Ausführungen stellte der Direktor der Wirtschaftsabteilung Hung fest, dass Deutschland Taiwans siebtgrößter Exportmarkt für Fitnessgeräte und nach den Niederlanden der zweitgrößte in der Europäischen Union ist. "Taiwanesische Fitnessgerätemarken verfügen über fortschrittliche Technologie und können schnell auf die Marktnachfrage reagieren. Daher hoffen wir, dass die Teilnahme von Taiwan Excellence an der FIBO mehr Möglichkeiten für die Partnerschaft zwischen der taiwanesischen und der deutschen Fitnessbranche eröffnen wird", so Hung.Visit Taiwan Excellence Pavilion Halle 7, Stand 7E35Vom 13. bis 16. April werden die elf Unternehmen auf dem Taiwan Excellence Pavillon mit 22 Fitness-Innovationen aufwarten:Das Verde G690 ECO-POWR(TM) Treadmill von SportsArt ist das erste Laufband, das zeitgleich die menschliche Energie in Strom umwandelt. Bis zu 200 Watt/Stunde können damit gewonnen werden.Der Cycle Boxer von LifeSpan kombiniert Boxen und Radfahren zu einem effektiven Trainingsprogramm.EMS Training Pad & EMS Tech Leggings: Makalot kombiniert High-Level-EMS-Geräte mit professionellen EMS-Outfits. Die kabellosen TENS Pain Relief Pads, aus ultraleichtem Material und die EMS Tech-Leggings mit Elektromyostimulation bieten eine große Auswahl an professionellen Trainingsprogrammen, welche immer und überall ausgeführt werden können.Der Power Runner FPR112, ein Widerstands-Trainingsgerät, von Steelflex fördert aktiv und effizient die Steigerung von Geschwindigkeit, Kraft und Explosivität. Durch das funktionelle Design lässt es sich für verschiedenste Lauftrainings einsetzen, wobei das Display die aktuellen Trainingsdaten anzeigt.Netown präsentiert drei Geräte aus verschiedenen Produktserien auf der FIBO 2023.Das Netown Smart Fat-burn Heart-rate Monitor Bike bietet eine sichere Ausübung von Trainingseinheiten durch Echtzeit Herzfrequenzmessungen. Dadurch passen sich Trainingsziel und Belastung automatisch dem Benutzer an und versprechen eine kontrollierte Steigerung der Trainingseffizienz.Das Muscle Strength Evaluation & Training System kombiniert drei Systeme zur Bewertung der Muskelkraft in einem: Griffkraft, die Kraft der unteren Gliedmaßen und das Gleichgewicht. Durch Speicherung der Trainingsdaten wird eine Langzeitverfolgung und -analyse möglich und somit personalisierte Trainingsprogramme.Der AI Precise Four Limbs Coordination & Muscle Strength Trainer ist ein Trainings- und Rehabilitationsgerät für Arme und Beine. Er kombiniert Konzentrations- und Reaktionsübungen sowie Beweglichkeit, Stabilität und Koordination.AROMASE stellt gleich zwei Produktlösungen vor: Neben der "3 steps-Home Scalpcare Solution", einem 3-Schritt Pflegeprogramm speziell für Menschen mit problematischer Kopfhaut, findet man am Taiwan Excellence Stand auch das Ganzkörpershampoo "5a Juniper Head-To-Toe Body Wash", welches speziell für empfindliche Haut entwickelt wurde.Body Charger präsentiert auf der FIBO 2023 drei ihrer neusten Trainingsgeräte: Der GB7007 Recumbent Linear Stepper ist ein 2-in-1 Fitness- und Rehabilitationsgerät für ein schonendes Ganzkörpertraining. Der geringe Bewegungsbereich entlastet die Gelenke und fördert deren Beweglichkeit.Beim Ergometer GB5007 ERGO BIKE steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Es wurde konzipiert, um Jung und Alt durch intuitive Bedienbarkeit einen einfachen Einstieg in das Home-Training zu ermöglichen.Der GB7009 Total Body Trainer Pro ist sowohl Oberkörper-Ergometer als auch Liegerad und bietet unter anderem für Erwachsene, ältere Menschen, Behinderte ein effizientes Training. Die fortschrittliche Technologie des integrierten "Brain Game" Konsolensystems trainiert zudem die Koordination bei weit fortgeschrittener Demenz.Das SHENNONA Stampede-System besteht aus Interaktiven Bildschirmen und druckempfindlichen Böden, die in Kombination mit Licht- und Musikimpulsen Workouts abwechslungsreicher gestalten Stampede kann Trainingsdaten erfassen, um so Trainingsprogramme individuell an die Sportler:innen anzupassenWondercise präsentiert eine abwechslungsreiche Produkteplatte: Das Wondercise Gym, eine soziale Fitnessplattform, die Online- und Vor-Ort-Trainierende gleichermaßen involviert. Die patentierte Live-Motion-Matching-Technologie von Wondercise ist die weltweit erste Hardware-/Software-Integration, die die Leistung des Benutzers mit der des Trainers auf dem Bildschirm vergleicht. Daten, die über verbundene Wearables (Apple- und Garmin-Uhren) erfasst werden, werden ebenfalls verwendet, um allgemeine Trainingsergebnisse und -fortschritte, Schlüsselstatistiken und aussagekräftigere Feedbacks zu erstellen.Das Wondercise Band ist ein bildschirmloser Smart Tracker mit Bewegungssensoren, der von der Wondercise-App unterstützt. Entwickelt für zahlreiche Indoor- und Outdoor-Workouts und Trainingsarten sowie für die tägliche Gesundheitsüberwachung.Das Wondericse Bike, ein Spinning-Rad, das Spinning-Kurse nach Hause bringt. Über die Verbindung zur Wondercise-App können Nutzer auf der ganzen Welt miteinander trainieren und sich per Live-Statistiken und -Ranglisten messen.Das Spirit CT900 Laufband kombiniert die Funktionalität eines robusten Laufbands mit Entertainment. Ausgestattet mit einem 15,6-Zoll-Touchscreen-Display, bietet diese Konsole intuitive Funktionen TV, Internet und Musik-Streaming.Mit Johnny G Spirit Bike stellt das Unternehmen ein Spinning-Rad vor, welches durch den elektronisch gesteuerten magnetischen Widerstand die Möglichkeit bietet, Trainingseinheiten zu wiederholen oder individuell zu differenzieren. Das Bike erzeugt seine eigene Energie durch die verwendete Muskelkraft, dadurch werden die Trainingsinformationen für mindestens 10 Minuten gespeichert und an gängige Apps wie z.B. Strava übermittelt.Die ATUNAS Antibacterial DIY Moldable Insoles sind Einlagen zum Selbermachen. Ob zum täglichen Gebrauch, zum Wandern und für ausgiebiges Trekking: Drei verschiedene Varianten stehen hier zur Verfügung. Die Rohlinge werden einfach auf 60° erhitzt und können dann auf die individuelle Fußform angepasst werden. Die Atunas Green Fitness-Serie bestehend aus Faszienrolle, Trainingsmatte, Massageball und Erdnussball, die allesamt aus 100 prozentig recyceltem Material hergestellt wurden.Pressekontakt:Pressekontakt:Holger KoptonITMS Marketing GmbHTel.: 06032/3459-0E-Mail: Holger.Kopton@itms.comOriginal-Content von: Taiwan Excellence, übermittelt durch news aktuell