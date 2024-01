FGI Industries Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Fgi Industries zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,66 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,7 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt +2,41 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +13,33 Prozent aufweist und daher als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI der Fgi Industries liegt bei 27,78, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25 beträgt 41,92, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion mit "neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fgi Industries besonders positiv diskutiert, was zu einer "gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.