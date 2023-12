FGI Industries Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Fgi Industries-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Fgi Industries daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22,46 Punkten, was bedeutet, dass die Fgi Industries-Aktie derzeit überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fgi Industries besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Anleger zeigten an fünf Tagen eine negative Stimmung und größtenteils neutrale Einstellungen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Fgi Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird die Fgi Industries-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.