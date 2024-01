FGI Industries Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Wenn der Wert zwischen 0 und 30 liegt, gilt er als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Fgi Industries liegt bei 57,87 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,17 und zeigt ebenfalls eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird daher eine "neutral" Bewertung abgegeben.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Fgi Industries von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Es gab jedoch in den letzten Tagen überwiegend negative Kommentare und Themen rund um den Wert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Technische Analyse: Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fgi Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,66 USD mit dem aktuellen Kurs (1,71 USD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von +3,01 Prozent. Dies führt zu einer "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,52 USD, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,5 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "gut" Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Fgi Industries wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und daher wird diesem Signal die Bewertung "gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt das Ergebnis "gut".