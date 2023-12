FGI Industries Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fgi Industries betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35 Punkte, was bedeutet, dass Fgi Industries momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Fgi Industries derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,68 USD, während der Aktienkurs bei 1,49 USD liegt, was einer Abweichung von -11,31 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1,45 USD, was einer Abweichung von +2,76 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Fgi Industries festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.