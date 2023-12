FGI Industries Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fgi Industries betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 56,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Fgi Industries deuten auf eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den letzten beiden Wochen hin. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Fgi Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -15,57 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (1,41 USD) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,41 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,76 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Fgi Industries-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.