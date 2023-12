FFI Holdings Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Ffi-Aktie bei 17, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 80,2, was auf eine Überkaufssituation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Ffi-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von +5,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -9,09 Prozent und somit ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Summe ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Ffi-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.