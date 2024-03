FFI Holdings Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse von Ffi zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,41 AUD, was nahe am aktuellen Schlusskurs von 4,61 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,54 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 4,58 AUD weist ebenfalls nur eine geringe Abweichung von +0,66 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Stimmung rund um Ffi hat sich in letzter Zeit kaum verändert, und es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,54, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale RSI-Bewertung für Ffi.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt sich neutral, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Anleger-Sentiment bewertet.