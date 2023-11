FFD Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse eines Wertpapiers kann durch verschiedene Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt und den Relative Strength Index (RSI) bestimmt werden. Diese Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Bei der Ffd-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt 32,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,7 USD liegt, was einer Abweichung von -14,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,81 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 27,7 USD liegt (-3,85 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Ffd-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei der Ffd-Aktie 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,7 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Ffd-Aktie beträgt 66,44, was deutlich teurer ist als das Branchenmittel von 14,83. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ffd-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.