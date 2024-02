FFD Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von FFD wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 57,38, was 74 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Der Branchendurchschnitt beträgt 32,93. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei FFD in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die FFD derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 30,66 USD, während der Kurs der Aktie bei 29 USD liegt, was einer Abweichung von -5,41 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 29 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die FFD als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die FFD-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt ebenfalls im neutralen Bereich, mit einem Wert von 53,32.

Insgesamt erhält die FFD-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse und den Relative Strength Index.