FFD Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten zwei Wochen wurde die Ffd-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger haben hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Basierend auf dieser Ebene der Anlegerstimmung ergibt sich daher die Einstufung "Neutral".

In punkto Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 57,38, was 67 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 34 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen und erhält die Bewertung "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ffd-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (44,05) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ffd.

Die Dividendenrendite für Ffd beträgt derzeit 3,93 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (3,15) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Ffd von unseren Analysten ebenfalls als "Neutral" bewertet.