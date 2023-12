FFD Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktie von Ffd wird sowohl durch die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ffd liegt bei 1,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 48,2, was bedeutet, dass Ffd weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt dies ein gutes Rating für die Aktie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Ffd. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ffd von der Redaktion ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ffd eine Dividendenrendite von 4,18% aus, was 134,45 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags der Aktie.

Sollten FFD Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich FFD jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen FFD-Analyse.

FFD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...