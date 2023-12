FFD Aktie: Abwarten

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Ffd von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen rund um den Wert waren neutral. Zusammenfassend können wir daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Wenn man derzeit in die Aktie von Ffd investiert, kann man bei einer Dividendenrendite von 4,18 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 134,3 Prozentpunkten erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens gerechtfertigt ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Ffd-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 2, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Basierend auf dem RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Ffd ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ffd liegt bei 54, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,95) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ffd daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.