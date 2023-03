FDP will Beschlüsse des Koalitionsausschusses nicht nachverhandeln

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP will die Beschlüsse des Koalitionsausschusses nicht nachverhandeln. Aus seiner Sicht bestehe "nicht die Notwendigkeit, jetzt eine Art Nachspiel" zu haben, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Sendern RTL und ntv. Schließlich habe man "viele Themen intensiv behandelt".

Er sei mit den Resultaten der Gesprächsrunde zufrieden, insbesondere beim Klimaschutz habe man einiges erreicht. "Wir werden erstmalig Klimaschutz auch marktwirtschaftlich in diesem Land betrachten. Wir haben Technologieoffenheit in den Gesprächen ganz klar vereinbart. Technologieoffenheit, wenn es um uns geht, Technologieoffenheit aber auch, wenn es konkret um Fragen geht wie Gas- und Ölheizungen." Es gehe darum, Technologien nicht von vornherein auszuschließen. Und man rede ja auch von einem Markt, der sich weiterentwickeln werde, so Djir-Sarai weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur