BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, hat eine Wiedereinführung der Wehrpflicht strikt abgelehnt und damit einen Vorstoß von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zurückgewiesen."Die Wehrpflicht ist ein massiver Eingriff in die Freiheit und Bürgerrechte", sagte Müller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Sie kostet nochmal zwei bis drei Sondervermögen extra und verschärft den Fachkräftemangel. Mit uns gibt es keine Wehrpflicht. Wir wollen eine Armee, die aus gut bezahlten Profis besteht."Pistorius hatte die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 kritisiert und sich für die Wiedereinführung einer allgemeinen Dienstpflicht offen gezeigt: Mit Blick auf eine allgemeine Dienstpflicht hatte er gesagt: "Ich persönlich glaube, dass sie sinnvoll sein könnte."

Voraussetzung sei eine Debatte in der Gesellschaft und in der Politik. Er vermisse jedoch seit Aussetzung der Wehrpflicht die Verankerung in der breiten Gesellschaft. "Die Wehrpflicht oder eine allgemeine Dienstpflicht könnten einen Beitrag dazu leisten", so Pistorius.

