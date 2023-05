FDP für Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, hat sich angesichts der Kiewer Bitte an die Bundesrepublik für eine Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine ausgesprochen. "Die Ukraine braucht weiterhin unsere Solidarität bei der Verteidigung ihres Landes gegen den Aggressor", sagte Müller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Maßgeblich in dieser Frage sei der Bedarf auf ukrainischer und der Bestand auf deutscher Seite.

"Ist beides abgewogen und verantwortbar, spricht nichts gegen eine Abgabe, damit die Ukraine sich weiterhin gegen den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands wehren kann", so der FDP-Politiker. Bei den Taurus-Marschflugkörpern handelt es sich um Lenkwaffen mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Piloten von Kampfjets müssen so nicht in den feindlichen Luftraum eindringen, um sie abzufeuern. Nach Angaben der Bundeswehr gehören diese Waffensysteme zu den modernsten Flugkörpern der Luftwaffe. In der Ukraine kommen solche Marschflugkörper bereits aus britischer Lieferung zum Einsatz. Das deutsche Verteidigungsministerium hat inzwischen bestätigt, dass die Kiewer Regierung auch Deutschland um die Lieferung dieser Waffensysteme gebeten hat.

