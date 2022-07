FDP fordert von Bundesländern Unterrichtsgarantie im Winter

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Bundesländer aufgefordert, die Schulen rechtzeitig auf einen Corona-Winter vorzubereiten. Der Unterricht müsse in den Klassenzimmern ohne Maske und ohne geöffnete Fenster stattfinden können, sagte er dem TV-Sender "Bild". Er erwarte von den Ministerpräsidenten, "insbesondere von den beiden recht lauten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Markus Söder aus dem Süden", dass sie gewährleisten, dass die Klassenzimmer im Winter "sicher" seien.

Sie hätten jetzt zwei, drei Winter Zeit gehabt, Lüftungsgeräte einzubauen. "Ich will keine Bilder im Winter sehen, wo junge Menschen mit Mütze und Schal sitzen, weil die Fenster aufgerissen werden müssen", so Dürr. "Das darf nicht wieder passieren." Die Ministerpräsidenten seien in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Klassenzimmer in Deutschland so ausgestattet seien, dass der Unterricht in Präsenz und sicher stattfinden könne. Schulschließungen werde es nicht mehr geben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur