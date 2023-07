FDP bekräftigt Ablehnung von Mehrausgaben bei Kindergrundsicherung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Koalitionspartner FDP hat seine ablehnende Haltung gegen deutliche staatliche Mehrausgaben für die Einführung einer Kindergrundsicherung bekräftigt. Aus Kreisen des FDP-geführten Bundesfinanzministeriums hieß es am Dienstag, die finanzielle Ausgestaltung der Kindergrundsicherung sei weiter offen. "Strukturelle Mehrausgaben können nur beschlossen werden, wenn es Gegenfinanzierungen gibt."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in einem Brief an Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geschrieben, dass Einvernehmen darüber bestehe, die Kindergrundsicherung nach Ende der parlamentarischen Sommerpause im Kabinett zu beschließen, und die Ministerin gebeten, "zügig" einen Gesetzentwurf dafür fertigzustellen. Auch von "Leistungsverbesserungen" war darin die Rede.

Bei den Grünen wird das als klares Bekenntnis zur Kindergrundsicherung und Rückendeckung für ihre Position gewertet. Sie streiten seit Monaten mit dem Regierungspartner FDP über die Finanzierung des Vorhabens. Die Grünen drängen darauf, dass mit der Kindergrundsicherung nicht nur staatliche Leistungen für Kinder zusammengefasst und unbürokratischer ausgezahlt werden, sondern dass diese auch erhöht werden. Die FDP ist gegen deutliche Mehrausgaben./jr/DP/ngu