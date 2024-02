FDP-Politiker Link: Europa-Pfeiler atomarer Nato-Abschreckung stärken

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Außenpolitiker Michael Link hat mehr Anstrengungen für einen stärkeren EU-Rüstungsbinnenmarkt verlangt. "Um unsere Handlungs- und Verteidigungsfähigkeit als EU zu stärken, müssen wir dringend den Markt für Verteidigungsgüter stärker integrieren und einen echten EU-Rüstungsbinnenmarkt schaffen", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag. "Dies erfordert auch eine Modernisierung unserer Rüstungsexportrichtlinien", ergänzte er.

Vor dem Hintergrund der Debatte über ein zusätzliches System der atomaren Abschreckung in Europa sagte Link, der auch Transatlantikkoordinator der Bundesregierung ist: "Ebenso müssen wir die nukleare Abschreckung der Nato durch Stärkung ihres europäischen Pfeilers sichern und Gespräche mit Frankreich, Großbritannien und anderen handlungsbereiten Nato-Mitgliedern über die nächsten Schritte zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung führen." Dies müsse in enger Absprache mit den USA geschehen, "aber auch mit Blick auf die nahenden US-Präsidentschaftswahlen und eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps", ergänzte der FDP-Politiker.

"Bei unseren EU-Partnern müssen wir intensiv für qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik werben, damit wir schneller und souveräner reagieren können", forderte Link. So könne verhindert werden, dass man sich "von einzelnen Foul-Spielern wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban lähmen" lasse. Und so könne eine echte europäische Verteidigungsunion geschaffen werden, "die militärisch handlungsfähig ist und die die europäischen Nato-Mitglieder Großbritannien und Norwegen engstmöglich einbindet". Bei der Stärkung von EU und Nato müsse stets auf gegenseitige Kompatibilität der Strukturen und Kräfte geachtet werden.

Die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato im Bundeshaushalt 2024 und darüber hinaus sei "nicht nur ein Symbol der Verlässlichkeit, sondern eine reale Sicherheitsgarantie", sagte Link. Erstmals seit drei Jahrzehnten hat Deutschland kürzlich der Nato wieder geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gemeldet. Die Zwei-Prozent-Zielmarke wurde mit Hilfe des 100-Milliarden-Euro umfassenden Sondertopfes für die Bundeswehr erreicht, der aber bis zum Jahr 2027 ausgeschöpft sein soll./bk/DP/zb