FDP-Generalsekretär kritisiert Habeck für 'Duschtipps' in Gaskrise

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für das Vorgehen in der Gaskrise kritisiert. "Aus meiner Sicht tut er zu wenig", sagte Djir-Sarai der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Freitag).

Seit Anfang März sei klargewesen, dass Russland den Gashahn zudrehen könnte und die Speicher so schnell wie möglich gefüllt werden müssten. Habeck habe lange gebraucht, um Kohlekraftwerke zu reaktivieren.

Um Gas zu sparen, dürfen in Deutschland nun wieder vermehrt Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung. Kraftwerke, die mit Kohle und Öl betrieben werden und sich aktuell in der Netzreserve befinden, können demnach bis zum Ende des Winters befristet an den Strommarkt zurückkehren.

Djir-Sarai kritisierte zudem die Empfehlungen des Grünen-Politikers, wie Bürger Energie sparen könnten. "Aufgabe des Wirtschaftsministers ist es, Versorgungssicherheit zu gewährleisten und nicht Duschtipps zu geben. Das ist mir, offen gestanden, ein wenig zu plump."/sey/DP/zb