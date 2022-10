FDP-Fraktionschef Dürr: Ampel ist kein leichtes Bündnis für FDP

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht das schlechte FDP-Ergebnis bei der Landtagswahl in Niedersachsen auch in der Ampel-Regierung im Bund begründet. "Die Ampel ist kein leichtes Bündnis für die FDP, das war von Anfang an klar", sagte er am Sonntag. Seine Partei habe aber 2021 entschieden, Verantwortung zu übernehmen. "Das bleibt dabei: Wir übernehmen Verantwortung für Deutschland", betonte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Das gelte auch in den aktuell herausfordernden Zeiten./tam/DP/he