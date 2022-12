FDP-Fraktion hält Energieversorgung für abgesichert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, hält die Energieversorgung der Bundesrepublik für abgesichert. Es würden jedoch weitere Schritte folgen müssen. "Wir müssen beispielsweise die Erneuerbaren natürlich weiter ausbauen", sagte Dürr in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv.

"Auf der anderen Seite brauchen wir aber trotzdem insgesamt Stabilität im System." Seiner Ansicht nach reiche es nicht, allein auf Wind und Sonne zu setzen. Das werde man in der Koalition miteinander besprechen und dann zügig entscheiden. Mit Blick auf die kurze Bauzeit des LNG-Terminals in Wilhelmshafen sagte Dürr, dass man diese Geschwindigkeit auf das ganze Land übertragen müsse. "Planungsverfahren dauern zu lange. Also das sind alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen werden", sagte Dürr.

Foto: über dts Nachrichtenagentur