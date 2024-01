FDM Aktie: Das wird nichts mehr!

Das IT-Unternehmen Fdm wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 106,93 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Fdm derzeit bei 554,47 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 458,5 GBP liegt, was einem Abstand von -17,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 421,61 GBP, was einer Differenz von +8,75 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Fdm eine Dividendenrendite von 8,61 % aus, was 4,37 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 12,98 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Aktienkurs von Fdm verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,65 Prozent, was einer Unterperformance von -31,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -5,4 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Fdm sogar um 30,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.