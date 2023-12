FDM Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Fdm hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 29,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -6,45 Prozent, und Fdm liegt aktuell 30,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fdm bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fdm liegt bei 21,43, was als überverkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 für die Fdm bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fdm in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fdm bei einem Wert von 12, im Vergleich zu einem KGV von 106,73 in der Branche "IT-Dienstleistungen", was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt. Die Aktie wird somit als unterbewertet angesehen.