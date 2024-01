FDM Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Fdm liegt bei 74,11, was als "überkauft" interpretiert wird und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage berücksichtigt, zeigt mit einem Wert von 38,6 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Fdm beträgt aktuell 8,61 Prozent, was über dem Durchschnitt von 3,34 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Langfristig gesehen wird die Fdm-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 3 "Gut"-Bewertungen und keinem "Neutral" oder "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zur Fdm vor, aber das Kursziel wird auf 1030 GBP festgelegt, was eine potenzielle Performance von 136,78 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Fdm-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,65 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete im selben Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von -8,92 Prozent, was zeigt, dass Fdm mit 27,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.