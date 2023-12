FDM Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Aktie von Fdm wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 12,26 insgesamt 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 106,71 liegt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und der Einstufung als "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Fdm verzeichnet werden. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen wider. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Bewertung "Gut".

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass Fdm in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen erhalten hat. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut". Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 1030 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 124,16 Prozent bedeutet. Auch basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Im Branchenvergleich hat Fdm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,65 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -29,89 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Fdm um 29,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.