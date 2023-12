FDM Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fdm mit 11 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 11,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Fdm zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche liegt das KGV von Fdm um 90 Prozent niedriger, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die meisten Kommentare und Berichte über Fdm überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Fdm in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Laut den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Fdm abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung, da 3 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Fdm vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fdm liegt bei 1030 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 129,91 Prozent entspricht. Daher erhalten die Aktien das Rating "Gut" auf Basis der Analystenbewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem IT-Sektor hat Fdm im letzten Jahr eine Rendite von -37,97 Prozent erzielt, was 28,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -9,71 Prozent, und Fdm liegt 28,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.