FDM Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Analystenbewertung für die Fdm-Aktie ist derzeit als "Gut" eingestuft. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. In den letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1030 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 124,65 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 458,5 GBP. Alles in allem erhält die Fdm-Aktie also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fdm-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 554,47 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (458,5 GBP) um -17,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich hingegen ein Wert von 421,61 GBP, was einer Abweichung von +8,75 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Fdm-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,11%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche erhält die Fdm-Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fdm-Aktie mit 12,26 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, welcher bei 106 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 89 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.