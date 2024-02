FDK Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Fdk in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt aktuell Werte von 62,71 und 67,21 Punkten, was bedeutet, dass Fdk weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment war weder besonders positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In technischer Hinsicht ist die Aktie mit einem Kurs von 659 JPY rund 5,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 18,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

