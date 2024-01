FDK Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fdk bei 731 JPY liegt, was einer Entfernung von -12,23 Prozent vom GD200 (832,86 JPY) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung auf Basis der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 748,04 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand lediglich -2,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Fdk als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei Fdk gegeben hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Fdk vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Fdk liegt der RSI bei 20,88, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 53,62, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Fdk in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.